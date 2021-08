Schianto in scooter sulla San Vitale: è in condizioni disperate

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica lungo la San Vitale a Bagnacavallo, nel tratto che prende il nome di via Marconi, nei pressi via Reno. Uno scooterista stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Ravenna-Lugo, quando per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo del mezzo, un Yamaha D'Elight, urtando il cordolo sulla propria destra che costeggia la pista ciclabile e rovinando sull'asfalto e perdendo conoscenza. Fin da subito le condizioni dell'uomo sono apparse gravi ai soccorritori, arrivati sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.

Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con deviazioni sul posto. Il 23 aprile scorso un anziano perse la vita dopo esser stato investito da un furgone.

Foto di Massimo Argnani