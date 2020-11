Schianto in sorpasso, ferito un uomo scaraventato nel fosso con la sua Panda

Un uomo di 50 anni di Massa Lombarda è rimasto ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, in un incidente stradale che si è verificato sulla statale Adriatica a Gaibanella, in provincia di Ferrara. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo la trafficata arteria, dopo lo schianto che è avvenuto intorno alle 13 di venerdì. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica era in corso un sorpasso, durante il quale sono entrate in collisione una Fiat Panda e una Volkwagen Passat, quest'ultima guidata da un uomo di 49 anni. Sull'utilitaria, invece, si trovava l'uomo della provincia di Ravenna. Nell'impatto la Panda è stata scaraventata nel fosso laterale, mentre è finita capottata la Passat. Sul posto i soccorritori del 118, assieme alla Polizia Locale. I feriti non in pericolo di vita sono stati quindi portati all'ospedale di Cona, a Ferrara. Pesanti disagi per il traffico durante i soccorsi e i rilievi.