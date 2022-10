Violento schianto al solito incrocio: auto ribaltata nel fosso e 2 donne in ospedale

Ancora un terribile schianto all'incrocio fra via Madonna di Genova e via Gaggio. Tutto è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 8.30, a Budrio di Cotignola, dove si sono scontrate con violenza due auto, una Fiat Panda e una Fiat 500, in prossimità dell'incrocio fra via Madonna di Genova e via Gaggio, già teatro di numerosi altri incidenti.

La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. L'impatto violentissimo ha fatto finire entrambi i veicoli nel fosso a lato della strada, con la Fiat Panda che si è ribaltata con le ruote in aria. A farne le spese sono state due donne, immediatamente soccorse dal 118, giunto sul posto con due ambulanze e l'elicottero: si tratta di una 53enne che è stata portata in elicottero d'urgenza all'ospedale Bufalini e di una 40enne, anche lei portata all'ospedale di Cesena, ma in ambulanza e con codice di media gravità. Sul posto per le operazioni di soccorso e per chiarire le cause dello scontro erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna.