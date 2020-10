Si schiantano contro un'auto e vengono sbalzati dallo scooter

Un incidente stradale che ha causato grosse ripercussioni sul traffico. Venerdì mattina, poco dopo le 7.30, uno scooter Suzuki Sixteen 125 con a bordo un uomo e una donna proveniente da via Dorese si è schiantato contro un'auto, una Skoda con a bordo una coppia, che da via Agro Pontino si immetteva su via Faentina girando a sinistra. L'auto, da una prima ricostruzione, non si sarebbe accorta dello scooter. L'impatto è stato inevitabile, con i due scooteristi volati a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato i due feriti, rimasti coscienti, all'ospedale Bufalini di Cesena lui e al nosocomio ravennate lei, entrambi con codici di media gravità. Illese, invece, le due persone a bordo dell'auto. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia locale, che ha anche gestito le pesanti ripercussioni sul traffico stradale visto l'orario di punta e l'importanza dell'arteria stradale in questione.

Foto Massimo Argnani