Si schianta col monopattino: soccorso dall'elicottero, giovane grave in ospedale

Un altro grave incidente a bordo di un monopattino elettrico martedì mattina verso mezzogiorno. Un ragazzo stava viaggiando lungo via della Medusa a Punta Marina a bordo di un monopattino elettrico quando, giunto nei pressi dell'incrocio con via al Lido, è caduto a terra rovinando al suolo. I rilievi da parte della Polizia locale di Ravenna per chiarire l'esatta dinamica sono ancora in corso, ma dalle prime informazioni pare che nel sinistro non siano coinvolti altri veicoli.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica che hanno trasportato il ferito, un 20enne residente a Lido Adriano, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Al giovane saranno eseguiti i test per alcol e droga. Gli incidenti in monopattino sono sempre più frequenti in tutta Italia, anche gravi: a luglio dello scorso anno un ragazzo perse la vita in un incidente a Lido di Classe.