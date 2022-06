Drammatico scontro con un camion durante l'inversione: automobilista muore incastrato tra le lamiere

Dramma sulle strade di Marina Romea, dove mercoledì pomeriggio si è verificato un incidente mortale. Poco dopo le 16 un'auto e un camion sono venuti a collisione di fronte al ristorante Ca' del Pino su via Romea all'altezza del chilometro 6+600. Pare che l'auto, condotta da un 86enne, si stesse reimmettendo in strada in direzione Ravenna dopo una sosta in una piazzola quando, nell'effettuare una manovra di inversione a U, è stata colpita violentemente sulla fiancata sinistra da un autotreno in transito nella stessa direzione.

A seguito dell'urto, l'auto è stata sbalzata nel fosso adiacente alla strada, nonostante il camionista abbia tentato in tutti i modi di evitarla spostandosi sulla corsia opposta. Nel violento scontro, l'automobilista di 86 anni è rimasto incastrato tra le lamiere nel fosso e ha perso la vita. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare l'anziano ferito.

La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente in entrambe le direzioni di marcia dalla Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di legge e per gestire la viabilità. Per aiutare nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Ravenna.