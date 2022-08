Ennesima tragedia sulle strade: motociclista muore nel violento schianto contro un pick-up

Non si arresta la drammatica scia di incidenti mortali nel ravennate, dopo l'incidente di Pinarella in cui hanno perso la vita tre persone e quello di Solarolo in cui è deceduto un 44enne. Nella tarda serata di lunedì l'ennesima tragedia si è verificata sulla statale Adriatica all'altezza dell'incrocio con via Bevanella. Un uomo stava viaggiando a bordo di un pick-up da Ravenna verso Cervia sulla statale quando giunto sul ponte sul Bevano, nello svoltare verso via Bevanella, ha colpito un motociclista di 47 anni che arrivava da Cervia a bordo di una Suzuki.

L'impatto è stato violento e il pick-up si è girato su se stesso. Ancora da chiarire se il centauro sia stato colpito anche da una seconda auto che procedeva dietro alla moto. Sta di fatto che il motociclista è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente a terra. Troppo gravi le lesioni riportate: il 47enne ha perso la vita. La statale Adriatica è stata chiusa per permettere i soccorsi del 118 e i rilievi di legge. Sul posto la Polizia locale di Ravenna, Guardia di Finanza e Carabinieri di Cervia.