Violento schianto contro un'auto sull'Adriatica: motociclista in ospedale

L'Adriatica è rimasta bloccata nel tratto dell'incidente per circa un'ora con la creazione di alcune file di veicoli, visto anche l'orario di punta

Ancora un incidente sulla statale Adriatica. Venerdì mattina, poco dopo le 12, un 39enne che stava viaggiando sulla statale in sella alla sua moto, giunto all'altezza di Lavezzola all'intersezione con via delle Industrie, si è schiantato contro una Volkswagen Golf guidata da una ragazza di Argenta. Nell'urto il centauro è caduto rovinosamente a terra, restando però cosciente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L'Adriatica è rimasta bloccata nel tratto dell'incidente per circa un'ora con la creazione di alcune file di veicoli, visto anche l'orario di punta. La Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna ha poi gestito il traffico a senso unico alternato per una mezz'ora.

Foto Massimo Argnani