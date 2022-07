Si schianta con la moto contro l'auto in svolta: 19enne gravissimo in ospedale

Grave incidente martedì mattina a Cervia, attorno alle 8.30. Un 73enne stava viaggiando da Pinarella verso Cervia lungo via Caduti per la Libertà a bordo di una Peugeot 308 quando, giunto all'altezza del civico 220, nello svoltare a sinistra non si è accorto che da dietro sopraggiungeva un ragazzo in moto, un 19enne in sella a una Bmw Gs. Nel violento scontro contro la fiancata sinistra dell'auto, il giovane motociclista è rovinato sull'asfalto riportando gravi ferite.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il centauro è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi dai sanitari. Stesso ospedale di destinazione anche per il 73enne, anche lui con codice di massima gravità. Entrambi i feriti sono residenti a Cervia.

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Cervia, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente. Un altro sinistro si è verificato nel faentino, con una 60ina di maiali rovesciati nei campi.