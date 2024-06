In moto si schianta contro un camioncino: giovane ravennate ancora ricoverato in rianimazione

E' ancora ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena il giovane ravennate che, nel tardo pomeriggio di martedì, è rimasto vittima di un violento incidente stradale. Il ragazzo di 17 anni era in sella a una Yamaha R125, percorrendo via Cella, a metà strada fra San Bartolo e Santo Stefano, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato contro il retro di un camioncino guidato da un uomo di circa 70 anni.

Nel violento impatto il giovane è finito a terra, dove sarebbe rimasto fin da subito incosciente. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. I sanitari hanno quindi stabilizzato sul posto il ragazzo e lo hanno poi portato d'urgenza al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna, coadiuvata dai Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna per la regolazione del traffico.

