Si schianta in moto all'ingresso del casello: centauro portato in ospedale

Brutto incidente all'entrata del casello. E' successo giovedì, intorno alle 13.30, al casello d'entrata dell'A14 dir. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 60 anni, residente nel Ravennate, in sella a uno scooter Honda 125 stava percorrendo la diramazione dell'A14 in direzione Ravenna quando, all'ingresso del casello di Cotignola, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ravenna, ha improvvisamente impattato contro la barriera divisoria in cemento posta all'ingresso del casello.

In seguito allo schianto, il 60enne è caduto rovinosamente a terra. Immediato il soccorso del 118, giunto sul luogo dell'incidente con ambulanza ed elicottero. Il motociclista sarebbe rimasto sempre cosciente, ed è poi stato trasportato con l'elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Durante le operazioni di soccorso, non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico autostradale.