Si schianta con l'Harley contro il new jersey: motociclista gravissimo

Gravissimo incidente nella notte per un motociclista. Intorno all'1.15 un 32enne che stava viaggiando in sella a una Harley Davidson sull'Adriatica, nell'imboccare la Classicana in direzione porto non si è accorto dei cartelli stradali che segnalavano l'inizio del new jersey. Il centauro ha quindi sbattuto violentemente con la gamba sinistra contro lo stesso new jersey, riportando l'amputazione della stessa e schiantandosi sull'asfalto dopo un volo di circa 15 metri.

Un automobilista di passaggio si è fermato per soccorrerlo e ha subito allertato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica e in seconda battuta con l'elicottero, vista la gravità delle ferite, con il quale il 32enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Ravenna, una volante della Questura per aiutare nella chiusura della strada e nella gestione del traffico e personale Anas.