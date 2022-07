Strade rosso sangue, è l'ennesima tragedia: violento schianto in serata, muore un uomo

Ennesima tragedia stradale sulle vie del ravennate. Dramma nella serata di martedì, intorno alle 23, dove sulla statale Romea a Casalborsetti, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ravenna, sono venute a collisione all'altezza di via della Cooperazione due auto. Lo schianto, tra una Bmw con a bordo due giovani di 20 e 23 anni residenti nella zona del ferrarese e una Golf condotta da un 82enne, è stato violentissimo.

Nell'impatto, con entrambe le auto finite nel fosso, ad avere la peggio è stato l'anziano, che è deceduto poco dopo nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118 giunti con due ambulanze e l'auto con il medico a bordo, insieme ai Vigili del Fuoco di Ravenna. La statale Romea è rimasta chiusa per ore in entrambi i sensi di marcia. Le persone a bordo della Bmw sono state trasportate all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità, e non sono fortunatamente in pericolo di vita. Nel recente passato il luogo dell'incidente era già stato teatro di altri gravi sinistri stradali, anche mortali.