Si schianta con lo scooter contro l'auto ferma: uomo gravissimo in ospedale

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì a San Pancrazio di Russi. Intorno alle 17.45 un 47enne stava viaggiando su via Molinaccio verso la Ravegnana in sella a uno scooter Honda 125, quando all'altezza del distributore Esso ha tamponato un'auto, una Citroen C1 condotta da un uomo, ferma perchè l'auto davanti a sè stava svoltando a sinistra per immettersi in una proprietà privata.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale lo scooterista - rimasto incosciente fin da subito - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illesi, seppure sotto shock per quanto accaduto, gli automobilisti. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Russi, che ha gestito la viabilità.

Foto Massimo Argnani