Rider si scontra con un'auto durante le consegne: soccorso in elicottero

Un violento incidente tra un’auto e uno scooter, condotto da un fattorino, si è verificato ieri intorno alle 19.45 in via Oberdan a Faenza. La collisione tra i due veicoli è avvenuta nei pressi del passaggio pedonale in corrispondenza di una gelateria e una pizzeria, situate agli estremi della carreggiata. L’impatto ha richiamato l’attenzione dei tanti clienti di entrambe le attività, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con l’ambulanza e gli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un uomo di 47 anni, che cadendo sull’asfalto ha sbattuto la testa. Per lo scooterista, che aveva con sè anche la borsa solitamente utilizzata dai rider per le consegne a domicilio, si è reso quindi necessario l’invio all’ospedale Bufalini di Cesena tramite elimedica, dove è stato trasportato con codice di media gravità. Apparentemente meno importanti invece le conseguenze per il conducente dell’auto, un imolese di 49 anni.

I rilievi sono stati eseguiti dagli operatori del comando di via Baliatico, che dovranno accertare l’esatta dinamica del sinistro. Al momento dell’incidente, infatti, i due mezzi si trovavano posizionati nello stesso senso di marcia l’uno a fianco all’altro, in direzione centro, a pochissima distanza dalle strisce pedonali. D’aiuto potrebbero essere le testimonianze dei presenti raccolte dalla Polizia Locale.

Il luogo dell’incidente è lo stesso in cui qualche mese fa un’auto pirata travolse una ragazza 22 enne la sera del suo compleanno, fortunatamente senza pesanti conseguenze. Quella volta l’automobilista fu individuato qualche giorno dopo e denunciato per omissione di soccorso.