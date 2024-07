Schianto in scooter nella notte: due motociclisti ricoverati in ospedale

Gli agenti della Polizia Locale di Ravenna sono intervenuti, nel corso della notte, per rilevare un incidente con feriti avvenuto a Cervia. Tutto è avvenuto in via Malva Sud, dove, stando ai primi riscontri, uno scooter sarebbe uscito autonomamente di strada. In seguito alla grave caduta il conducente e il passeggero del mezzo sono stati soccorsi e ricoverati, entrambi in codice rosso, presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono sei gli incidenti stradali rilevati dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna, nella fascia oraria notturna dalle 22 alle 6, sulle strade del territorio di Cervia. Quattro di questi incidenti erano con feriti.

