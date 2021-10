Schianto sull'Adriatica: centauro sbalzato dopo l'urto con l'auto, trasportato al Bufalini

Brutto incidente domenica mattina, poco prima delle 13, tra Ravenna e Camerlona, lungo la Statale 16 Adriatica. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Stradale di Ravenna, un centauro, in sella ad una moto di grossa cilindrata, stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Alfonsine-Ravenna, quando è venuto a collisione con una "Volkswagen Polo" che si stava immettendo dalla Statale su una proprietà privata.

A seguito della collisione la moto è finita nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre il centauro è volato ad una decina di metri dal punto d'impatto. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, è stato trasportato col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.