Schianto tra tre auto: feriti e chiusura di via Canale Molinetto

Disagi al traffico per un incidente stradale che si è verificato martedì pomeriggio in via Canale Molinetto. Coinvolte nello schianto sono tre auto: una Fiat Panda e due Mercedes. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle 17, le tre autovetture sono entrate in collisione in un tamponanento a catena mentre procedevano in direzione mare. Uno dei mezzi, la Panda, è finita parzialmente nel fosso laterale, mentre una Mercedes si è schiantata sul senso di marcia opposto, contro l'insegna di un distributore di carburanti. La Polizia Locale sul posto per definire la dinamica e le responsabilità.

Non si segnalano feriti gravi: due uomini sono stati portati all'ospedale Santa Maria delle Croci con un codice di media gravità, mentre una terza persona ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto per prestare i soccorsi si sono portati i vigili del fuoco e il personale del 118, con automedica e due ambulanze. Via Canale Molinetto è stata chiusa al traffico in direzione Punta Marina per permettere i soccorsi e lo sgombero delle auto danneggiate.

(Foto Massimo Argnani)