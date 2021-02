Schianto tra un'auto e un furgone, ad avere la peggio un uomo sulla quarantina - FOTO

Incidente sabato mattina a San Pancrazio, all'interno del comune di Russi, per fortuna senza gravi conseguenze. Erano da poco passate le 9.30 quando tra via Franguelline Nuove e via della Libertà sono venuti a collisione una Fiat Punto condotta da un anziano e un furgone commerciale condotto da un 40enne. Nell'impatto, sul quale faranno luce i rilievi della Polizia Municipale di Russi, ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo del furgone che è stato trasportato in condizioni fortunatamente non gravi al Bufalini di Cesena. L'anziano a bordo della Fiat Punto ha invece rifiutato le cure dei sanitari

Foto di un lettore