Si ribalta col trattore nel fosso: anziano trasportato al "Bufalini" di Cesena

E' stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Un ottantenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sabato mattina, intorno alle 9, in via Stradone Bentivoglio, nei pressi di Voltana. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Per cause in fase d'accertamento, l'anziano ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi nel fossato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. Il ferito, che non ha perso mai conoscenza, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale di Cesena.

Il luogo del sinistro