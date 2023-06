Violento schianto tra tre auto: cinque feriti in ospedale

Incidente tra tre auto lungo via Quarantola, tra Lugo e Fusignano, attorno alle 19.30 di giovedì sera. Dalle prime informazioni pare che una Toyota Yaris condotta da una 20enne stesse procedendo da Lugo verso Fusignano quando, fermatasi per svoltare in via Sentiero di Bizzuno, sia stata colpita da un'Audi condotta da un 25enne che procedeva dietro di lei e non si era accorto che la ragazza avesse frenato per girare. Nell'impatto, l'Audi è poi finita contro una Smart con a bordo una coppia di anziani.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo per aiutare nelle operazioni di soccorso. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Audi, trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Gli altri feriti, cinque in totale, sono stati portati all'ospedale di Lugo in condizioni non gravi. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.