Sbanda col furgone e si schianta contro una casa: un altro giovane perde la vita sulle strade

Ennesimo tragico incidente con una giovane vittima nel ravennate, dopo quello avvenuto appena dieci giorni fa in cui ha perso la vita un motociclista 23enne e quello in cui un 24enne ha perso la vita in bici su via Baiona. Il dramma si è consumato venerdì pomeriggio, attorno alle 15.30, tra Sant'Agata sul Santerno e la frazione di Villa San Martino, nel territorio di Lugo.

Un giovane, di cui non sono ancora note le generalità, stava viaggiando a bordo di un camioncino su via Pedergnana superiore verso Villa San Martino quando, giunto all'altezza del civico 3, ha improvvisamente sbandato a sinistra andando a impattare violentemente contro il guard rail e il muro di un'abitazione posta sul margine della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane conducente. Per aiutare nelle operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo e del cadavere sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, insieme alla Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna che ha in mano i rilievi e ha chiuso il tratto di strada interessato tra l'intersezione con via Provinciale Bagnara e la rotatoria di via San Vitale/De Brozzi per agevolare i soccorsi e i rilievi.