Schianto tra due auto e uno scooter: sei feriti in ospedale, tra loro anche un minore

Violento incidente nella notte tra domenica e lunedì, attorno all'una, su via Sant'Alberto nei pressi dell'abitato di San Romualdo, sul ponte del fiume Lamone. Attorno all'una sono venuti a collisione tre veicoli, una Toyota Yaris, una Citroen C1 Splash e uno scooter Scarabeo. La dinamica non è ancora chiara, fatto sta che le due auto si sono scontrate in maniera frontale, coinvolgendo nel sinistro anche lo scooter. Sei i feriti in totale, tra i quali anche un minore.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con 4 ambulanze e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco che hanno aiutato nei soccorsi. A bordo di una delle due auto c'erano 4 persone, sull'altra una sola e una sesta era alla guida dello Scarabeo. Tre feriti sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, altri tre all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. E' intervenuta la Polizia locale di Ravenna e la strada è stata chiusa per qualche ora per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.