Grave scontro all'incrocio fra 3 auto: 4 persone finiscono in ospedale

Grave scontro all'incrocio fra tre automobili. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17, all'intersezione fra via Mandriole e via Gattolo Inferiore a Mandriole. Ancora da definire le cause che hanno portato alla collisione fra i tre mezzi: una Volkswagen Passat, una Ford B-Max e una Ford Focus. Ad avere la peggio nello scontro sono due anziani che viaggiavano a bordo della Passat e che sono stati trasportati con codice di media gravità all'ospedale di Ravenna. Altre due persone con ferite lievi sono state condotte dai medici in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Ravenna. Via Mandriole è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.