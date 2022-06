Brutto scontro fra auto e furgone: bambino portato in ospedale

Brutta botta fra due veicoli e tanta apprensione per le condizioni di un bambino di 11 anni. E' successo martedì a Massa Lombarda dove si è verificato un violento scontro fra un'auto e un furgone. L'incidente è avvenuto dopo le 18 lungo il tratto della strada San Vitale, denominato in quel punto viale Ravenna. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale della Bassa Romagna, una Fiat Multipla su cui viaggivano padre e figlio di 11 anni, che procedeva in direzione Lugo stava per svoltare a sinistra quando, per cause da accertare, si è scontrata con un Fiat Doblò con alla guida un uomo di 52 anni che veniva dalla direzione opposta.

Nel violento impatto fra i due mezzi, ad avere la peggio è stato il bambino. Sul posto quindi sono subito arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e l’elicottero di Ravenna Soccorso. Dopo aver considerato le sue condizioni, si è preferito trasportare l'11enne in eleicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Al fine di permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, per una mezz’ora la circolazione sulla strada è stata regolata a senso unico alternato.