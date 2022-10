Violento scontro fra 2 auto, una si ribalta sul fianco: 2 giovani finiscono in ospedale

Ancora una violenta botta all'incrocio fra due veicoli. E' successo giovedì sera a Villa Prati, all'incrocio fra via Canale sinistra inferiore e via dei Braccianti. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, si sono scontrate una Lancia Ypsilon e una Ford, con a bordo un ragazzo di 20 anni e un 32enne, entrambi residenti in zona.

Nel forte urto fra i due mezzi la Lancia si è rovesciata sul lato destro, terminando la sua corsa vicino alla pensilina della fermata del bus di via Canale sinistra inferiore. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, con 2 ambulanze e un'automedica, e i Vigili del Fuoco di Lugo. I giovani, rimasti sempre coscienti, sono stati trasportati all'ospedale di Lugo e di Ravenna. Le loro condizioni non sarebbero comunque particolarmente gravi. Via Canale sinistra inferiore è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi di legge e le operazioni di pulzia del manto stradale.