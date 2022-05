Violento scontro fra tre auto: due operai finiscono all'ospedale

Un brutto incidente fra più vetture rende necessario l'arrivo dei soccorsi. E' successo intorno alle 12.30 di venerdì in via Zuccherificio a Mezzano, a poca distanza dal passaggio a livello, dove sono venute a collisione tre auto, di cui due Fiat Panda e una Bmw. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento: secondo le prime testimonianze pare che le due Fiat siano entrate in contatto finendo poi per coinvolgere anche la Bmw.

Ad aver la peggio nell'urto sono stati due operai di circa 30 anni a bordo di una delle due Panda. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze e l'elicottero del 118. Gli uomini sono rimasti sempre coscienti e sono stati trasportati con codici di media gravità, uno in elicottero al Bufalini di Cesena e l'altro in ambulanza all'ospedale di Ravenna. I conducenti delle altre vetture coinvolte, una donna e un uomo anziano, hanno invece rifiutato le cure dei sanitari. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale di Ravenna e i Vigili del Fuoco di Ravenna in supporto. Il tratto di strada è stato nel frattempo chiuso al traffico per i rilievi di legge e per le operazioni di soccorso.