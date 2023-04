Scontro fra 3 veicoli sulla E45: strada statale riaperta al traffico

Uno scontro a tre sulla E45 ha causato la temporanea chiusura della statale in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto all’altezza del km 237,700, nel primo pomeriggio nel tratto ravennate della strada statale. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti tre veicoli. Il traffico è stato deviato tra le uscite di Casemurate e Mirabilandia. Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Intorno alle 15.30 la strada è stata poi riaperta.