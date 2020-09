Carambola sull'Adriatica, dopo il tamponamento lo scontro frontale: grave uno scooterista

Ancora un grave incidente stradale nel ravennate all'indomani della sciagura di San Bernardino costata la vita ad un motociclista di 59 anni. Ed ancora una volta a rimanere coinvolto è stato un centauro, trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato mercoledì mattina, poco dopo le 9.30, lungo la Statale 16 Adriatica, all'altezza del ristorante "Acqua e Vino", a Camerlona. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortustica della Polizia Locale di Ravenna.

Ad innescare la carambola, nella quale è rimasto gravemente ferito il conducente di uno scooter "T Max", 66 anni, è stato un tamponamento tra due mezzi. Secondo quanto appurato, un "Fiat Ducato", condotto da un forlivese di 27 anni, che percorreva la Statale in direzione Ferrara, è stato colpito da un "Fiat Doblo", sul quale viaggiava un 62enne, mentre stava iniziando una svolta a destra per immettersi in un parcheggio.

A seguito della collisione il "Doblo" ha invaso la corsia di marcia opposta, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il malcapitato 66enne che non ha potuto nulla per evitare il mezzo. Lo scontro è stato frontale e lo scooterista è rovinato sull'asfalto. Rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dagli operatori del 118 anche con l'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center del nosocomio cesenate.

A seguito del sinistro si sono verificati incolonnamenti. Nel frattempo la Polizia Locale ha proseguito nella ricostruzione dei fatti: il 27enne è risultato negativo al test dell'etilometro, mentre altri esami sono stati richiesti per il 62enne, trasportato al pronto soccorso in ambulanza.