Sbalzato dall'apecar dopo lo scontro con un'auto: pauroso schianto

Spaventoso schianto nella prima mattinata di giovedì a Chiusa di San Marco, all'incrocio tra via Carraia Lovatelli e via Fiume Montone Abbandonato. Un 76enne è stato trasportato con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena a seguito del trauma cranico riportato nello scontro con un'auto. L'uomo si trovava alla guida di una "Ape Car" e da via Carraia Lovatelli si stava immettendo in via Fiume Montone Abbandonato. In quel momento, però, stava sopraggiungendo una "Volkswagen Golf", condotta da un 48enne, che procedeva con direzione di marcia Ravenna-San Marco.

L'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto col ciclomotore: l'urto è stato particolarmente violento a tal punto da sbalzare l'anziano dal piccolo mezzo. Il 76enne è quindi impattato sull'asfalto riportando un trauma cranico. Immediato la richiesta d'intervento al 118, col personale di "Romagna Soccorso" che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato al Trauma Center del nosocomio cesenate col codice di media gravità. Indenne il 48enne, che ha rifiutato le cure dei sanitari. Per ricostruire la dinamica del sinistro hanno operato gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Ravenna, mentre la viabilità è proceduta a senso unico alternato, regolata da un'altra pattuglia della Polizia Locale. Entrambi i conducenti saranno sottoposti agli accertamenti del caso per verificare il loro stato al momento dello schianto.

Foto di Massimo Argnani