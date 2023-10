Violento scontro in Adriatica, due mezzi piombano nel fosso: due feriti in ospedale

Un grave scontro fra due mezzi si è verificato giovedì, poco prima delle 18, al km 163 della statale Adriatica km 163, in località Savio, a poca distanza dalla rotonda di Mirabilandia. Nella collisione sono rimasti coinvolti un furgone commerciale guidato da un uomo diretto verso Ravenna e una Opel Corsa con a bordo una donna che procedeva in direzione contraria. Stando alle prime ricostruzioni, al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, il furgone avrebbe sbandato verso sinistra, per cause ancora da accertare, finendo per scontrarsi contro l'altra vettura. Nell'impatto l'Opel ha fatto un testa-coda ed entrambi i mezzi hanno terminato la propria corsa nel fosso di lato alla strada.

Immediatamente sono intervenuti sul posto i soccorsi del 118, con due ambulanze e l'automedica. Entrambi i conducenti sarebbero rimasti coscienti e sono poi stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Sul posto, per supportare le operazioni di soccorso e i rilievi di legge erano presenti anche i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima. Lievi le ripercussioni sul traffico sulla statale.