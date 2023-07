Scontro fra auto e camion sulla statale: un ferito. E45 riaperta al traffico

Grave scontro nel tratto ravennate della E45. Nella mattinata di mercoledì si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una automobile e un mezzo pesante. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona sarebbe rimasta ferita. La strada 3 bis “Tiberina” (E45) è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Roma, nei pressi del km 239,400. Poco prima delle 13 la percorribilità della statale è stata ristabilita. La chiusura si era resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale di Bagno di Romagna per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.