Scontro fra auto e camion all'incrocio: uomo estratto dall'abitacolo e portato in ospedale

Brutta botta all'incrocio fra un'auto e un camion. E' successo venerdì intorno alle 18.30 all'incrocio tra via Malpighi e via Spallanzani a Faenza. Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Touran, guidata da un uomo di mezza età, proveniva da via Spallanzani quando, giunta all'incrocio è venuto a collisione con il mezzo pesante che trasportava sacchi di cemento e sopraggiungeva da via Malpighi. L'inevitabile urto ha colpito violentemente l'auto sul lato del guidatore, spingendola in avanti per una ventina di metri.

L'automobilista sarebbe restato sempre cosciente, ma è rimasto chiuso all'interno del mezzo. L'uomo è stato quindi soccorso dal 118, con automedica e ambulanza, e dai Vigili del Fuoco di Faenza che hanno provveduto a liberare l'automobilista intrappolato nell'abitacolo. Affidato alle cure dei sanitari, l'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Nessun trauma invece per il camionista. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale della Romagna Faentina, giunta sul posto per i rilievi di legge.