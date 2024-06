Grave scontro tra auto e furgone: un uomo finisce in ospedale

Un violento scontro fra due mezzi si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16. E' avvenuto ad Alfonsine, in via Stroppata, nei pressi del civico 28. Stando ai primi riscontri, una Fiat Punto che era ferma sul lato destro della strada, si sarebbe mossa per mettersi sulla via quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, avrebbe impattato contro un furgone che sopraggiungeva alle sue spalle.

L'urto fra i due veicoli è stato piuttosto violento. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, con ambulanza ed elicottero e i Vigili del Fuoco di Lugo per la messa in sicurezza dell'auto. A bordo della Fiat c'era un uomo di 69 anni che è stato portato in ambulanza all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. La strada è poi stata chiusa al traffico per permettere i rilievi di legge nel tratto dall'incrocio con la statale Adriatica fino a via Borse.

