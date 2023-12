Scontro fra due auto al 'solito' incrocio: un ferito in ospedale

Ancora un violento scontro all'incrocio tra la statale Adriatica e via Dismano, alla periferia sud di Ravenna. L'incidente è avvenuto alle 19.30 di mercoledì sera, quando si è verificata una collisione fra una Suzuki S-Cross e una Volkswagen Golf. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio della Polizia Locale di Ravenna. Nell'impatto una persona è rimasta ferita una persona che è stata portata in ospedale per accertamenti, mentre due svizzeri che viaggiavano a bordo della Suzuki hanno rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto per le operazioni di soccorso erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna.