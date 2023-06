Tremendo scontro fra auto e moto: giovane motociclista trasportato in ospedale con l'elicottero

Gravissimo scontro fra auto e moto a Milano Marittima: un giovane finisce in ospedale. E' accaduto attorno alle 17.15, in via Jelenia Gora, nei pressi della Casa delle Farfalle, dove si è verificato un incidente fra uno scooter T-Max che proveniva dall'abitato di Milano Marittima e una Volkswagen Polo con a bordo una famiglia di turisti lombardi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Cervia. In seguito al violento impatto il motociclista, di 26 anni, è volato a una quindicina di metri oltre l'auto ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito sul posto è intervenuto il soccorso del 118 con ambulanza ed elicottero. Il giovane è sempre rimasto cosciente, ma vista la gravità dell'impatto e le ferite riportate si è deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. La famiglia a bordo dell'auto, con due bimbi, per fortuna non avrebbe riportato traumi rilevanti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cervia per la messa in sicurezza dei veicoli. La strada è stata chiusa al traffico per permettere agli agenti di effettuare i rilievi di legge.