Violento scontro all'incrocio fra auto e moto: giovane centauro finisce in ospedale

Una violenta collisione fra auto e moto, rende necessario l'intervento dell'elicottero del 118. E' successo intorno alle 16.30 di venerdì a Lugo, dove all'incrocio tra via Alberico da Barbiano e via Provinciale Cotignola si è verificato un grave incidente. Secondo la prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, un automobilista alla guida di una Citroen C4, proveniente dalla provinciale Cotignola, si stava immettendo su via Alberico da Barbiano mentre dalla propria sinistra stava giungendo un motociclista di circa 30 anni, originario di Forlì, che procedeva in sella a una Ducati su via Alberico da Barbiano in direzione Cotignola. L'impatto fra i due veicoli è stato violento e il 30enne è stato sbalzato a terra dalla moto.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero per soccorrere il centauro, rimasto sempre cosciente, per poi trasportarlo all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Nel corso delle operazioni di soccorso, anche per consentire l'atterraggio dell'elicottero sulla sede stradale, il traffico è rimasto bloccato. Successivamente la viabilità è stata gestita a senso unico alternato, prima di tornare alla normalità dopo circa tre quarti d'ora.