Violenta botta fra auto e moto: scooterista portato d'urgenza in ospedale

Brutto scontro fra auto e moto a Ravenna. E' successo martedì, poco prima di mezzogiorno, in viale Berlinguer, più o meno all'altenza della banca Bcc dove si è verificato l'incidente fra uno scooter, guidato da un uomo di 62 anni, e una Ford C-Max con a bordo un uomo di circa 40 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto partendo dalla rotonda di via Ravegnana stava percorrendo il viale e stava per svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del controviale, mentre dalla direzione opposto stava sopraggiungendo lo scooter.

L'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e il 62enne è stato sbalzato dalla moto cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi del 118, con due ambulanze e l'automedica. Lo scooterista ha riportato le ferite più gravi ed è stato quindi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente dell'auto, in stato di shock, è stato invece portato all'ospedale di Ravenna. Nel corso dell'operazione di soccorso e dei successivi rilievi della Polizia Locale di Ravenna, il traffico sul viale è stato regolato con senso unico alternato.