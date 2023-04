Violento scontro fra auto e moto: giovane portato d'urgenza in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì in via Romea Nord a Ravenna, in prossimità dell'ex Gasoline. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto un'auto e una moto. Nell'urto ha avuto la peggio il motociclista, un giovane di 36 anni. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero che ha poi trasportato d'urgenza il giovane all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per la gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.

Le altre notizie del 3 aprile

Mancano i candidati, il Comitato Cittadino di Marina verso la chiusura

Aveva un etto di cocaina in auto: 28enne finisce in carcere

Furto alla festa di paese: ladri in fuga con 9mila euro

Sala slot chiusa, gestore fa ricorso contro il Comune