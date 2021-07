Violento scontro tra una moto e due auto: centauro in ospedale

Incidente fra tre veicoli nella mattinata di lunedì. E' avvenuto intorno alle 11, in viale Alberti a Ravenna. Due automobili, una Ford C-Max e una Renault Captur, erano ferme davanti a un passaggio pedonale quando, per cause ancora da accertare da parte degli agenti della Polizia Locale di Ravenna, una moto Ducati guidata da un uomo in direzione viale Randi ha impattato violentemente contro la C-Max che, a sua volta, ha urtato il veicolo davanti a sè.

Il motociclista, classe 1985, in seguito allo scontro è caduto sull'asfalto. Sono interventuti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Il cantauro è stato poi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per permettere l'intervento dei medici il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni e poi è stato istituito dagli agenti della Polizia Locale il senso unico alternato.

Foto Massimo Argnani