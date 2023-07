Grave scontro fra auto e scooter: postina trasportata con l'elicottero in ospedale

Un grave scontro tra due mezzi si è verificato tra le 14 e le 14.30 a Faenza, all’incrocio tra via Giovanni da Oriolo, Corso Mazzini e via Gallo Marcucci, in corrispondenza dell’incrocio semaforico. Stando alle prime ricostruzioni, i due mezzi entrati in collisione sarebbero una Kia Picanto e uno scooter Trike a tre ruote in dotazione al personale di poste italiane. Ad avere la peggio è stata la postina in sella al motorino che, in seguito all’urto, è rimasta temporaneamente incastrata tra lo scooter e il vicino semaforo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con il 118 che è intervenuto sul luogo dell'incidente con automedica e due ambulanze, una delle quali ha poi effettuato il trasferimento della donna verso il punto di atterraggio dell’elicottero con cui è stato effettuato il trasferimento verso l'ospedale. Sul posto anche un equipaggio della Polizia di Stato del commissariato di Faenza e due 'gazzelle' dei Carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.