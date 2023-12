Scontro auto-scooter sulla Faentina, paura per un settantenne: trasportato in elimedica al Bufalini

Scooterista ferito sulla Faentina. L'incidente è avvenuto lunedì mattina all'altezza del quadrilatero dell'Adriatica. Il ferito, un settantenne, in sella ad un "Piaggio 500" procedeva in direzione di Fornace Zarattini, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, si è scontrato con una "Fiat 500" condotta da una ragazza. A seguito dell'urto il conducente dello scooter è sbalzato dal mezzo, rovinando sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Illesa l'automobilista.