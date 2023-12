Tremenda botta tra auto e scooter: giovane portato in condizioni critiche all'ospedale

Un violento scontro fra auto e scooter è avvenuto giovedì sera, intorno alle 19.40, all'incrocio fra via Cella e via Don Silvagni a Santo Stefano. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Ravenna, una Citroen Xsara condotta da una donna di 70 anni proveniva da via Silvagni immettendosi in via Cella, dove nello stesso momento stava sopraggiungendo (in direzione Carraie) uno scooter X-Max con in sella un ragazzo, poco più che maggiorenne, che è andato a sbattere violentemente contro la fiancata sinistra dell'auto. Nell'urto, scooter e motociclista sono volati nell'area esterna di una pizzeria d'asporto, travolgendo tavolini e sedie, dove fortunatamente non erano presenti avventori.

Immediatamente sono scattati i soccorsi del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. Il personale medico, considerando le condizioni molto serie del giovane, ha deciso di trasportare il ferito tramite l'elicottero di soccorso da Bologna all'ospedale Bufalini di Cesena. Non ha riportato traumi fisici, a parte un forte shock, l'automobilista. Via Cella è rimasta poi chiusa per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.