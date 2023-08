Scontro fra auto e trattore sulla Reale: fuoriuscita di gasolio sulla strada

Un violento schianto è stato avvertito da diverse persone ad Alfonsine. Stando alle prime informazioni, pare che mercoledì mattina, intorno alle 11, si sia verificato un incidente fra un'auto e un trattore in via Reale, all'altezza di via XXV Aprile. I feriti all'interno dei mezzi sono stati soccorsi dal 118. In seguito allo scontro si sarebbe verificata una fuoriuscita di gasolio dal trattore e anche un tamponamento tra altre due auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.