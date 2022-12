Ancora un violento schianto fra due auto all'incrocio: donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale

Ancora un grave incidente sulle strade del Ravennate, dopo quello di venerdì sera in cui una donna in scooter è stata travolta da un'auto. Un altro grave scontro si è verificato infatti sabato mattina, poco prima delle 11, non lontano da Piangipane, all'incrocio fra via Canala e via Sant'Egidio, già noto per altri gravi incidenti. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 80 anni stava viaggiando a bordo di una Renault Clio su via Sant'Egidio, da Camerlona verso Fornace Zarattini, quando giunta all'incrocio con via Canala si è scontrata con una Seat Leon condotta da un trentenne che proveniva da Piangipane verso la statale Adriatica. Nel violento urto fra i due mezzi ad avere la peggio è stata la donna, con la sua auto colpita sul fianco che è stata trascinata per diversi metri lungo la strada.

Immediato l'intervento del 118, giunto sul posto con automedica e ambulanza. Si è reso però necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno operato velocemente per estrarre l'80enne dalle lamiere. L'anziana è stata poi trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente era presente anche la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del caso, mentre la strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere i soccorsi.