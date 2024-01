Ennesimo incidente al 'solito' incrocio: auto contro un palo, tre feriti in ospedale

Ancora un incidente all'ormai tristemente noto incrocio tra la strada statale Adriatica e via Dismano. Attorno alle 20 di mercoledì sera due auto, una Fiat 500 e una Range Rover, per cause in corso d'accertamento sono venute a collisione in mezzo all'intersezione tra le due importanti arterie stradali, sulla corsia in direzione Rimini. Nell'impatto, la 500 è finita contro un palo al centro della carreggiata, dove è presente il guard rail che separa le due corsie, mentre la Range Rover è finita nella corsia che permette di immettersi su via Dismano.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica. Il conducente della 500 è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, mentre le due persone a bordo della Range Rover - con ferite più lievi - sono state trasferite all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso. La Polizia locale di Ravenna ha gestito i rilievi e le ripercussioni sul traffico, mentre i Vigili del fuoco di Ravenna hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Solo di recente, a fine dicembre, nello stesso incrocio si era verificato un altro grave incidente.