Violento scontro fra due auto: una finisce nel fosso. Conducente ferita in ospedale

Un grave incidente si è verificato domenica mattina. Tutto è accaduto intorno alle 10, a Sant'Antonio, all'incrocio tra via Guiccioli e via Sant'Alberto: qui si sono scontrate una Lancia Ypsilon, condotta da una donna di 60 anni, e una Ford Kuga guidata da un uomo anche lui intorno ai 60 anni. Secondo le prime ricostruzioni, svolte sul posto dalla Polizia Locale di Ravenna, la Lancia procedeva su via Sant'Alberto diretta verso Ravenna, quando in prossimità dell'incrocio si sarebbe scontrata con la Ford che, proveniente dalla direzione opposta, stava per svoltare a sinistra in via Guiccioli.

L'impatto tra i due mezzi è stato violento: la Lancia è infatti piombata nel fosso a lato della strada. Immediatamente sono giunti sul posto l'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco di Ravenna che hanno proceduto alle operazioni di soccorso. La 60enne è stata quindi trasportata in ambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente della Ford ha invece rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto per regolare la viabilità durante i soccorsi erano presenti anche i Carabinieri della compagnia di Ravenna.