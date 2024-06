Violento schianto al 'solito' incrocio: un'auto si ribalta, l'altra sfonda la condotta del gas. Due feriti in ospedale

Ancora un violento incidente nel Ravennate, dopo quello che ha coinvolto un giovane a Brisighella, e il camion ribaltato sull'Adriatica. Intorno alle 12.15 di lunedì si è verificato un violento scontro all' incrocio tra via Canala, via Maccalone e via San Giuseeppe, già teatro di vari incidenti, nel territorio di Piangipane. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero venute a collisione due auto, una Peugeot condotta da un uomo di circa 60 anni, e una Bmw guidata da una donna di circa 35 anni. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, con due ambulanze, e i Vigili del Fuoco di Ravenna.

In seguito al violento urto, la Peugeot si è ribaltata sul fianco finendo nel fosso, mentre la Bmw ha continuato la propria corsa nel cortile di un'abitazione di via Canala, finendo per abbattere il contatore del metano e provocando una fuoriuscita di gas che è stata messa sicurezza in breve tempo dai pompieri. I due feriti, entrambi coscienti e collaborativi, sono stati quindi portati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ravenna.