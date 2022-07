Grave scontro all'incrocio fra due auto: due uomini finiscono in ospedale

Brutto scontro fra due auto all'incrocio. E' successo lunedì mattina, intorno alle 9, all'intersezione tra via Madonna di Genova e via Cenacchio a Cotignola. La collisione è avvenuta tra una Ford Fiesta con a bordo un uomo di 82 anni e una Seat Leon guidata da un 32enne. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'anziano alla guida della Ford, proveniente da via Cenacchio, stesse attravrsando l'incrocio diretto in via Zanzi quando si è scontrato con l'altro veicolo che procedeva su via Madonna di Genova con direzione di marcia Cotignola-Lugo.

L'impatto fra i due mezzi è stato piuttosto violento. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorritori del 118 con due ambulanze e l'automedica. I due uomini coinvolti nell'incidente sono sempre rimasti coscienti sono stati trasportati con codice di media gravità agli ospedali di Lugo e di Ravenna. Quasi nulle le ripercussioni sul traffico stradale. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Locale della Bassa Romagna.