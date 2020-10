Violento scontro tra due bici in pieno centro: ciclista in gravi condizioni

Incidente singolare mercoledì pomeriggio in pieno centro a Ravenna, a due passi dalla stazione ferroviaria. Intorno alle 16.45 un 47enne che viaggiava in sella alla propria bici, giunto all'altezza della Camera di Commercio, si è scontrato con un secondo ciclista, un 30enne che proveniva da sinistra, mentre usciva dalla pista ciclabile che costeggia la strada per immettersi in via Farini.

Nel cadere violentemente a terra, il 47enne ha riportato traumi importanti. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Ferite più lievi per il 30enne, portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani